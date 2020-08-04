AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
04.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

Kaynak: AA

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