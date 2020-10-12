AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en...

12.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:04
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz. Müzakere masası isteyenler için en iyi müzakere devletiyiz. Ama dayatma peşinde koşanlara taviz vermeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde;"Yurtta sulh, cihanda sulh" diyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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