AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en...
12.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:04
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz. Müzakere masası isteyenler için en iyi müzakere devletiyiz. Ama dayatma peşinde koşanlara taviz vermeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde;"Yurtta sulh, cihanda sulh" diyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı