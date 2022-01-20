AK Parti Sözcüsü Çelik "Kara Ocak Katliamı"nda şehit olanları andı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan "Kara Ocak Katliamı"nda şehit olanları rahmet ve minnetle andı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan "Kara Ocak Katliamı"nda şehit olanları rahmet ve minnetle andı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kardeş Azerbaycan'ın azadlığı uğruna şehit düşen canlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. İki devlet, tek millet. Omuz omuza geleceğe yürüyoruz."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri