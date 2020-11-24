AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir...

24.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:28
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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