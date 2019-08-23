AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"

AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23.08.2019 18:06
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım."

AK Parti Sözcüsü Çelik:
Kaynak: AA
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