AK Parti Sözcüsü Çelik: " Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir" - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik: " Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir. Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmesi gerektiğine vurgu yapan Çelik," Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur. Bu konuda hiçbir istisna söz konusu olamaz. Medeni toplum düzeni kadına dönük şiddeti mahkum etmeye dayanır. Kadına dönük şiddetin insanlık onuru adına her alanda mahkum edilmesi gerekir. Gündelik hayatın içine gizlenmiş ve şiddeti teşvik eden ipuçları, söylemler ve pratikler büyük şiddet olaylarının zeminini oluşturuyor. Bunlara karşı hassas olmak şarttır" dedi.

Her alanda kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade eden Çelik şunları söyledi;

"Kullanılan cümlelerden dizi senaryolarına, medya dilinden siyaset diline kadar her alanda kadınları inciten yaklaşımlara karşı farkındalık üretilmelidir. Kadına şiddetin var olduğu yerde insan onurunun yaşamayacağını bir "hayat dersi" haline getirmek gerekir." - ANKARA

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