AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir."
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir."

24.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:26
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir.'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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