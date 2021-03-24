AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir."
24.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:26
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz