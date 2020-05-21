AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzmir nefrete geçit vermez"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzmir nefrete geçit vermez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
21.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:43

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezanın olduğu yerde nefretin olamayacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman. Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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