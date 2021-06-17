AK Part'li Çelik: HDP il binasındaki cinayeti lanetliyoruz
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AK Part'li Çelik: HDP il binasındaki cinayeti lanetliyoruz

AK Part'li Çelik: HDP il binasındaki cinayeti lanetliyoruz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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