AK Parti Sözcüsü Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." - ANKARA
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