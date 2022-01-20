AK Parti Sözcüsü Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri... - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri...

AK Parti Sözcüsü Çelik:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." - ANKARA

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İYİ Parti, AK Parti, Politika, Haber

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