AK Parti Sözcüsü Çelik - İstanbul'daki deprem toplantısı ve afetler için toplanan vergilere ilişkin...

02.10.2019 20:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (6)

Çelik: (Afetler için toplanan vergilere ilişkin iddialar) Bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildi. Saklanan bir şey yok.

Kaynak: AA