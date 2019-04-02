AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İstanbul'da Seçim Sonuçlarına İtiraz) Herkes Rahat Olsun, Herkes Sakin...

- AK Parti Genel Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Çelik: "(İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz) CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun."

Kaynak: AA