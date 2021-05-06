AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, yine Ramazan'da işgale hız veriyor"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, yine Ramazan'da işgale hız veriyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail, yine Ramazan'da işgale hız veriyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gasp ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gasp ediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsrail'in Ramazan'da işgali hızlandırdığını ve Filistinlilerin evlerini gasp ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şiddeti kınadıklarını açıkladı. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gasp ediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor. Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar. Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar.'

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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