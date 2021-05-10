AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail şiddetine dünya 'dur' demeli
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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail şiddetine dünya 'dur' demeli

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail şiddetine dünya 'dur' demeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin artarak devam ettiğini belirterek, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin artarak devam ettiğini belirterek, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya 'dur' demelidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi. AK Parti'li Çelik, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya 'dur' demelidir. Mescid-i Aksa'yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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