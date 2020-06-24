AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur.
24.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:00
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez." - ANKARA
Kaynak: İHA