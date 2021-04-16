AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail bir kere daha ramazan ayında Gazze'ye saldırdı. İnsani açıdan kabul edilemez bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. İsrail hiçbir insani değeri dikkate almadığını bir kere daha göstermiştir. Filistin halkının ramazan ayını tebrik ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya