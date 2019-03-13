AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle Bir Ikçının, Kendi Vatandaşlarını Bile...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf-ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur."

Kaynak: AA