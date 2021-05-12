Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü"
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Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü"

Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sözcü Çelik, paylaşımında şu ifadelere yar verdi:

"IRKÇILIK VE İŞGAL SÖZLÜĞÜ"

"İsrail'in kendini savunma hakkı var' demek, İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı demektir. 'İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı' demek, İsrail sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demektir. 'Taraflara itidal ve sükunet tavsiye ediyoruz' demek, İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin demektir. 'Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti' demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir. 'Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı' demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir. 'Kudüs'te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu' demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı demektir. 'İsrail'de hükümet krizi var, Netanyahu hükümet kurmada zorlanıyor' demek, Netanyahu her türlü zalim provokasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir. 'Kudüs İsrail'in bölünmez başkentidir' demek, Filistinlileri Kudüs'ten ve yeryüzünden silmek istiyorlar demektir. 'İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme istiyor' demek, İsrail yeni ittifaklar kurarak zalimliklerine karşı yükselen haklı sesleri kesmek istiyor demektir. Bu maddelerin sayısını yüzlerce artırabiliriz. Ciltlerce tutacak ırkçılık ve işgal sözlüğü yazabiliriz. Irkçı ve fanatiklerin zihniyet kodları bunlar. Bu sözleri bile bile kullanan siyasetçilere, kurumlara ve medya organlarına yazıklar olsun."

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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