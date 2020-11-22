AK Parti Sözcüsü Çelik Isparta Belediyesini ziyaret etti
22.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:12
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile görüştü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile görüştü.
Işık Kent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 7'nci Olağan İl Kongresi için kente gelen Çelik, Belediye Başkanlığına geçti.
Belediye çalışmaları hakkında Başdeğirmen'den bilgi alan Ömer Çelik'e, gül sandığı ile belediyenin ahşah atölyesinde hazırlanan tablo hediye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız