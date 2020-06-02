AK Parti Sözcüsü Çelik: "İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
02.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:53

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur. İnsanın benliği ile 'nefes alması' fiziksel olarak nefes almasından öte bir şeydir. 'Nefes alamıyorum' demek, ırkçılığın 'insan olmayı' nefessiz bırakması demek."

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı Haber
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:56:26. #1.14#
title