AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."

Kaynak: AA