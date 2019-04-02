AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Bu Deftere Her Önüne Gelen...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Bu Deftere Her Önüne Gelen...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."

Kaynak: AA
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