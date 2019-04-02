AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Bu Deftere Her Önüne Gelen...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur.
2 Nisan 2019 Salı 22:31
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."