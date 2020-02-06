AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır.

06.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:00
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir."

Kaynak: AA
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