AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İdlib'de uyarılarımız dikkate alınmazsa bütün Avrupa göç tehlikesi altında'
"(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."
04.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:08
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı sonrası gündemi değerlendiriyor:
"(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz." Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com