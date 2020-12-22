AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması) İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde...
22.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:10
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması) İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması) İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten