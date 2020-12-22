AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması) İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması) İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey."