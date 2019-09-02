AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam edecek, yine yardım etmeye devam edecek.

02.09.2019 19:34
AK Parti Sözcüsü Çelik:

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam edecek, yine yardım etmeye devam edecek."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et