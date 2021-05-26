AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten