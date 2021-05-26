AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı organizasyonlar var, başına 'ak' kelimesini koyarak kendisine ocak, dernek ya da birtakım organizasyonlar diyen....
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik... - Haberler
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