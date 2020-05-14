AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca hain saldırıda şehit olan 2 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
14.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:43

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca hain saldırıda şehit olan 2 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca yönelik hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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