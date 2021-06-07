AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin...

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin... - Haberler
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