AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni soykırımı açıklaması hakkında) Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni soykırımı açıklaması hakkında) Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil.