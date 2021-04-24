AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar...

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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