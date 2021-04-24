AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı.