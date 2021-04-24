AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin.

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımayı düşündüğünü söylemiş
Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı düşündüğünü söylemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Esra Erol Ebru Şallı Burak Sergen
Spor Diego Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 14:16:34. #1.15#

title