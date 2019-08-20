AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır

20.08.2019 16:29
AK Parti Sözcüsü Çelik: Halkın iradesine saygısızlık, terör örgütüne imkanları kullandırmaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Halkın iradesine saygısızlık diye bir argüman öne sürülmektedir. Halkın iradesine saygısızlık, halktan demokrasi ve hukuk temelinde oy alıp daha sonra terör örgütüne bu imkanları kullandırmaktır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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