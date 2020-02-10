AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye...
Haberler » Güncel » AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye... - Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:48
AK Parti Sözcüsü Çelik:

-AK Parti Sözcüsü 'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla 'yı ikinci bir haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler