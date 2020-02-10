: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye...

10.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:48

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir."

Kaynak: AA

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