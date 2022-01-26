Çelik: "(Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çelik: "(Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (7)

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

Çelik: (Fazıl Say'ın paylaşımı) Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bir ortamda bu şekildeki bir yaklaşım doğru olmamıştır

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AK Parti, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title