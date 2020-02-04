AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2)

04.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:32

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin "Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına dair Çelik, "Bu plan baştan aşağı bir işgal planıdır. Hiçbir şekilde Filistin davasına oradaki iki devletli çözüme hizmet etmeyecek bir plandır. Buna Türkiye ilk tepki koyan ülke olmuştur. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde bu planı reddettiğimizi, bunun bir işgal planı olduğunu iletmiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin sözde barış planına dair tavrını koymasının ardından diğer ülkelerin tepkisinin ortaya çıktığına işaret ederek, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi kurumların da planı reddettiklerini söyledi.

"ABD'deki uzmanlar, Ortadoğu konusunda kafa yoran kim varsa bunun iyilik getiren bir şey değil, durumu daha kötüye götüren sabotaj anlamına gelen bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor." diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı bizim kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti. ABD'ye düşen aslında iki tarafı da müzakere masasında bir araya getiren, müzakere ve çözüm için cesaretlendiren bir tavır ortaya koymasıydı. Ama ABD bunu yapmak yerine Filistinlilerin iradesini hiçe sayarak böylesine bir yaklaşım ortaya koymuş oldu."

Çelik, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının İsrail'deki aşırı sağcıların istediği şekilde ortaya çıktığına işaret ederek, "Bu tamamen Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana hiçbir şekilde İsrail'in saldırganlığını meşrulaştıran bu plana, hiçbir şekilde meşru gözle bakmayacağımızı ifade ediyoruz. Türkiye gibi güçlü bir bölge ülkesinin, Filistinle yakın ilişkileri olan bir bölge ülkesinin görüşlerinin alınmamış olması da ABD'nin bu yaklaşımı açısından büyük bir zaaftır." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına da değinen Çelik, örgütün nerede hangi ayağı varsa elinde bilgi, belge olan ve bunun ortaya çıkarılması için yardımcı olmak isteyen herkesin büyük bir memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı birtakım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili olarak şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz. FETÖ'nün bir varlığı var, mutlaka yok edilmesi, devletten ayıklanması ve temizlenmesi gereken bir de yöntemleri var. Belli hedefe ulaşmak için sulandırmaya dayanan, manipülasyona dayanan, hedef şaşırtmaya dayanan hedeflerinin de maalesef birileri tarafından kes, yapıştır ve kopyala şeklinde kullanıldığını görüyoruz."

Çelik, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Şimdi bu süreç nasıl gelişmiştir ve bu sürecin arka planı nedir, bunu net bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Çünkü emekli bir askeri bürokratın TBMM üyelerini bir terör örgütü üyesi olarak değerlendirmesi, bu şekilde bunu ortaya koyması ve bu kanun teklifini kim hazırladıysa tamamen FETÖ ile ilgili diyerekten yasamanın üyelerini bu şekilde suçlaması son derece vahim bir yaklaşımdır. Bu FETÖ'nün aslında temizlenmesine mi hizmet etmektedir, yoksa başka bir manaya mı gelmektedir, bunu çok iyi değerlendirmek gerekir.

Bir kere prensip olarak şunu hiç bir zaman unutmamak gerekir: Kimki herhangi bir meseleyi vesile addederek yüce Meclisi, yüce Meclisin yüksek iradesini ve sivil siyaseti aşağılamaya çalışıyorsa bunun arkasında hiçbir şekilde iyi niyet olmadığını görmek gerekir. Eski tür vesayetleri canlandırma konusunda mecali kalmamış olanlar ya da bunun ne kadar saçma sapan bir şey olacağını görenler, dolaylı yollardan bu vesayeti canlandırma yoluna gidiyorlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA