AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (4)

06.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya'ya gidecek Türk askerine ilişkin, "Meşru yapıyı korumak isteyen ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim verilecektir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde MKYK toplantısı devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Dün Sayın Cumhurbaşkanının sözleri üzerinden bugün bir tartışma devam ediyor 'Dün Libya'da muhalif güç olarak farklı ekiplerimiz olacak' ifadesi dikkat çekti. Askerimiz koordinasyon sağlayacak.' dedi. Bu çerçevede, farklı ekip olarak tanımlanan sosyal medyada daha önce gördüğümüz Suriye Milli Ordusu'ndan daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda ya da benzer harekatlarda görev almış Suriyeliler midir acaba?" sorusu üzerine Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu ya da bu güç değil, Suriye'ye gittiğimizde orada bizimle beraber hareket edenler orada türevi unsular değildi. Oranın zaten halkı olan kendi canlarını, hak ve menfaatlerini korumak için var olan kimselerdi. Kuşkusuz Libya'da da meşru hükümet dediğimiz Serrac hükümeti var. 2259 sayılı BM kararıyla tanınmış ve tabii ki bunlara bağlı güçler de var. Bu güçlerden, coğrafya zaten karışık bir coğrafyadır. Biliyorsunuz pek çok kabileden oluşan coğrafyadır. Bizim anladığımız anlamda bir ulus devlet coğrafyası gibi kendi içerisinde tek tip bir coğrafya ve tek tip bir insan unsuru gibi düşünmeyin. Orada Serrac hükümetine destek vermek isteyen pek çok unsur bulunmaktadır. Tabii ki bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, bu davet çerçevesinde ihtiyaç duyulduğu takdirde eğitici unsurlar olarak orada bulunacaklardır."

Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da vereceği eğitime ilişkin, "Tabii ki meşru yapıyı korumak isteyen ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim bu verilecektir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün FETÖ ile mücadele konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı bütün unsurların devlet hayatından muhakkak suretle uzaklaştırılması gerektiğini, bu terör örgütünün elemanı olanların cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada tabii önemli olan bu esası korurken de belli bir mücadele unsurunu korumamız gerekiyor. Devlet bu yapıyla mücadele ederken tabii ki hukuk içerisinde mücadele edecek ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne dönük bu mücadeleyi verecek."

AK Parti Sözcüsü Çelik, FETÖ'nün terör guruplarının içerisine sızabilen bir yapı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Meşru yapıların içerisine girip 10, 20 ve 30 yıl kendi kimliğini belli etmeden belli bir takiye mantığıyla saklanabilen bir yapı. Bazılarının bu mücadele sırasında bu kararlar verilirken FETÖ'nün zaman zaman bu mücadeleyi kendisinden uzaklaştırmak için, çerçeveyi dar tutmaya dönük ya da zaman zaman bu mücadelenin sulandırılması için çerçeveyi geniş tutmaya dönük çeşitli taktikleri var. Karşımızda dünyadaki pek çok terör örgütünün taktiklerini kullanan bir yapı var. Bütün bunlar gözetilerek yargı kararları konusunda doğrudan herhangi bir şekilde mevcut yapıyı ıskalamayacak ama bu mücadeleyi de sulandırmayacak şekilde bir sürecin izlenmesi konusunda hassasiyet var."

Adalet Bakanı Gül'ün bu konudaki açıklamalarına destek veren Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla muhakkak gördüğü bazı yargı kararları vardır onları tek tek konuşacak değil. ya da yürütülen soruşturmalarla ilgili yürüttüğü bir hassasiyettir. Bu hassasiyetin dile getirilmesinden daha normal bir şey olamaz. Nihayetinde biz bunu muhalefet söylemiş başkası söylemiş... Kendi gördüğümüz bu mücadeleyle ilgili bir yanlış varsa bu yanlışı usul ve esas ile ilgili bir yanlış varsa mücadele daha etkili ve hedefe ulaşacak şekilde yürüsün diye ifade ederiz ve etmekteyiz de. Herhangi bir yerde tutup da bahsettiği şekilde bir karar söz konusu olursa ya da herhangi bir yerde bir yaklaşım söz konusu olursa örgütün elemanı olabilecek kimseler konusunda daha yumuşak bir yaklaşım ama örgüte çok daha uzak kimseler konusunda daha sert bir yaklaşım gibisinden yani basına düşen haberler üzerinden söylüyorum. Böyle bir şey olursa FETÖ ile mücadeleyi saptıracak, FETÖ ile mücadeleyi herhangi bir şekilde sulandıracak bu tip şeylere karşı olduğumuzu ifade eden bir şey.

Esas olan bu örgütle mücadele herhangi bir safhada başlayıp herhangi bir safhada bitebilecek bir mücadele değil, çünkü bu örgüt çeşitli katmanlar halinde devlet hayatına yerleşmiş, toplum hayatının içerisine girmiş ve görünürde kendisine zıt birtakım kimlikleri temsil eden yapıların içerisine de yerleşmiş. Takiye yapma yeteneği, kendisini saklama yeteneği yüksek. Çocukluktan bu şekilde yetiştirilmiş elemanlara sahip bir örgüt. Bu konudaki teyakkuzun devlet katında en yüksek düzeyde devam etmesiyle ilgili bir hatırlatmadır diye düşünüyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA