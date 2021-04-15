AK Parti Sözcüsü Çelik: Gereken bedel misliyle ödetilecektir
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Gereken bedel misliyle ödetilecektir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik: Gereken bedel misliyle ödetilecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir" açıklamasını yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir" açıklamasını yaptı.

AK Partisi Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" ifadelerini kaydetti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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