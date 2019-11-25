AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
25.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...