AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

25.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:44

Sözcüsü 'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...
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