AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınadıklarını belirtti.

Çelik, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıya, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacının vatandaşlarda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermek olduğunu vurguladı.

Ömer Çelik, "Atatürk, İstiklal Savaşımızın başkomutanı, yüce Meclisimizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." değerlendirmesinde bulundu.