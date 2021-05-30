AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir'
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ortak ve yüksek değeri olduğunu belirterek "Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ortak ve yüksek değeri olduğunu belirterek "Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'Geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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