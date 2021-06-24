AK Parti Sözcüsü Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu

AK Parti genel merkezinde milletvekilleri toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti genel merkezinde milletvekilleri toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken birinci işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bütün kılcal damarlara gidecek şekilde daha güçlü bir şekilde bir arada olmak gerektiğidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk