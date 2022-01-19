AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Hrant Dink'i andı - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Hrant Dink'i andı

AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Hrant Dink'i andı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede kardeşliği savundu, bu ülkeye dışarıdan husumet sokmaya çalışanlara direndi Hrant. Hrant Dink'i canice bir saldırı sonucunda kaybedişimizin bu yıl dönümünde de saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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