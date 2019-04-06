AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet Olağan Bir Durumdur, Türkiye'de Her Seçimden Sonra Siyasi Partiler...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler."
Kaynak: AA