AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet Olağan Bir Durumdur, Türkiye'de Her Seçimden Sonra Siyasi Partiler...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet Olağan Bir Durumdur, Türkiye'de Her Seçimden Sonra Siyasi Partiler...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et