AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir."
18.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:42
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü