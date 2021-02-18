AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir."
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir."

18.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:42
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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