AK Parti'li Çelik: Macron'un Diyanet'i hedef alması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez. Sayın Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez. Sayın Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusu olduğunu belirterek, "Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz. Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron'un Türkiye'yi, 'Diyanet' kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez" dedi.

'DİYANET, DEAŞ GİBİ ÖRGÜTLERİN PANZEHİRİDİR'Macron'un her defasında 'Fransa Cumhuriyet değerleri'ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını belirten Çelik, "Bu yaklaşım, evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koymaktadır. Macron'un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal/sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir. Macron'un hedef aldığı 'Diyanet' demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir" diye konuştu. Fransa'daki Müslüman toplumunun Avrupa kültürüne, Fransa'ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluk olduğunu vurgulayan Çelik, Macron'un kullandığı dilin, Avrupa'daki aşırı sağcıları cesaretlendirdiğini kaydederek, "Sayın Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği; ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir. Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ