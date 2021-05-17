AK Parti Sözcüsü Çelik, Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetini kınadı
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetini kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetini kınadı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı ve polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoya da yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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