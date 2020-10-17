AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur"

17.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:40
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor. Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor. Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar. Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor" paylaşımında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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