AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti geleneğidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu."

Kaynak: AA
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