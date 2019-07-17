AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik.
Osman Kavala, Soros iddiasını yanıtladı: Vakfın yönetim kurulu üyeliği dışında özel bir ilişkim olmadı
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17:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor,...
17:10 TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil...