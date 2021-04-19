AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emekli amirallerin bildirisi) Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emekli amirallerin bildirisi) Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Emekli amirallerin bildirisi) Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir. Bize sorulması, akılla izah edilecek bir mesele değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe